Во Франции сегодня пройдет второй тур парламентских выборов

Второй тур парламентских выборов во Франции состоится сегодня, 18 июня. В решающем раунде голосования французам предстоит избрать депутатов республики на ближайшие пять лет, передает ТАСС.

Еще вчера началось голосование во втором туре парламентских выборов на заморских территориях страны.

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Выборы нижней палаты парламента проводятся во Франции по мажоритарной системе: территория страны разделена на 577 избирательных округов по числу депутатских мандатов. Избранным считается кандидат, завоевавший большинство голосов.

Как сообщал УНИАН, по данным социологов партия президента Франции Эммануэля Макрона "Республика, вперед" и ее союзники из партии "Демократическое движение" получат подавляющее большинство голосов французских избирателей. Явка избирателей во втором туре будет еще ниже, чем в первом.