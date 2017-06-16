Выборы во Франции: партия Макрона получит большинство во втором туре - социологи

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Республика, вперед" и ее союзники из партии "Демократическое движение" во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента - Национальной ассамблеи), который состоится 18 июня, получат подавляющее большинство голосов французских избирателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные социологического опроса Odoxa opinion poll.

Читайте такжеДействия Трампа могут положить конец центральной роли США в западном мире - американский аналитикОтмечается, что, по данным социологов, явка избирателей во втором туре будет еще ниже, чем в первом.

Альянс партий "Республика, вперед" (La République En Marche) и "Демократическое движение" (Mouvement démocrate, MoDem) могут получить от 430 до 460 мандатов из 577 мест в нижней палате парламента.

Также, по данным опроса, консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники должны получить 70-95 мест, Социалистическая партия и ее союзники - 25-35 мест, а крайне правый "Национальный фронт" от 1 до 6 мест.

Ожидается, что явка избирателей во втором туре уменьшится до 47%. В первом туре она составляла 48,71%, что было рекордно низким уровнем в истории Франции.

Как сообщал УНИАН, в первом туре парламентских выборов во Франции 11 июня партия Макрона "Республика, вперед" и ее союзник - партия "Демократическое движение" - получили вместе почти треть голосов избирателей - 32,3%.