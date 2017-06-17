В результате пожара в лондонской высотке пропали без вести 58 человек

По меньшей мере 58 человек числятся пропавшими без вести после пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр.

Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на полицию британской столицы.

В полиции заявляют, что шансов найти их живыми фактически нет.

Накануне сообщалось, что число жертв пожара достигло 30. В полиции тогда отмечали, что окончательное число жертв может оказаться еще выше. Среди тех, кого не удалось найти, числятся целые семьи.

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По словам представителя полиции Стюарта Канди, число жертв пожара может еще вырасти, а поисковая операция будет продолжаться несколько недель.

Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на 14 июня. Власти заявляют, что к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ - дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.