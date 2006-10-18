США о гонке ядерных вооружений в Азии

Ядерные испытания в Северной Корее могут спровоцировать гонку ядерных вооружений в Азии. Об этом во вторник заявила госсекретарь США Кондолизза Райс на базе ВВС США на Аляске по пути в Японию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

США обеспокоены тем, что Япония и Южная Корея могут выразить желание проводить ядерные исследования для противодействия Северной Корее. "Вот почему очень важно выступить и еще раз решительно подтвердить обязательства США в области обороны по отношению к Японии и Южной Кореи", - заявила Райс.

В Японии госсекретарь США намерена обсудить политические последствия ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей в начале минувшей недели. Как ожидается, в Токио Райс проведет встречи с премьер-министром Синдзо Абэ и министром иностранных дел Таро Асо.

В четверг госсекретарь США посетит Сеул, где проведет трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии, а затем побывает в Китае. Как сообщил источник в японском внешнеполитическом ведомстве, основной целью ее восточноазиатского турне станет согласование действий правительств заинтересованных стран по реализации санкций в отношении КНДР.

Одновременно, по информации источника, "госсекретарь США намерена убедить своего основного дальневосточного союзника (Японию) в необходимости придерживаться твердых мер для полной изоляции северокорейского режима".

РИА "Новости"