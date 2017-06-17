Теракт в центре Иерусалима: ИГ взяло на себя ответственность за нападение (фото, видео)

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на сотрудницу израильской пограничной полиции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Израильская пограничница скончалась от ран, которые она получила в результате нападения палестинцев в центре Иерусалима.

Ранее в пятницу трое палестинцев с ножами и пистолетом-пулеметом атаковали полицейских под стенами Старого города и были убиты ответным огнем.

В сводке о происшествии полиция пишет, что боевики сначала открыли огонь у Дамасских ворот, а когда на место происшествия начал выдвигаться патруль пограничников, на них напал еще один вооруженный ножом палестинец. Прежде, чем его застрелили, он успел несколько раз ударить девушку-пограничницу.

Местные СМИ со ссылкой на израильских медиков сообщают о еще по меньшей мере двух раненых в результате нападения. Оно произошло у Дамасских ворот, которые связывают арабские районы Иерусалима с мусульманским кварталом Старого города, в разгар священного для последователей ислама месяца Рамадан.