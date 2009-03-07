Украинские налоговики задолжали польским фирмам 20 млн. долларов

Государственная налоговая администрация Украины имеет долг перед польскими компаниями около 20 млн. долларов, которые должна вернуть в рамках возмещения НДС, заявляет посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщает польское информагентство IAR, по данным посла, 10 млн. долларов из этой суммы – просроченная задолженность.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ назвал невозмещение НДС «самой большой проблемой» предпринимателей из Польши.

Кроме того, по его словам, польские фирмы, работающие на украинском рынке, страдают от прекращения кредитования и ограничения импорта, которое ввело правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Польский дипломат признал, что посольство мало чем может помочь своим предпринимателям, поскольку не имеет финансовых ресурсов для их поддержки и, конечно, не может регулировать таможенную политику Украины.

IAR со ссылкой на данные посольства отмечает, что в прошлом году польский экспорт в Украину вырос на 23% - до свыше 6 миллиардов долларов. В то же время импорт товаров из Украины в Польшу вырос на 50% - до более 2 миллиардов долларов.