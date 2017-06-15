В Казахстане произошел пожар из-за падения частей российской ракеты-носителя, есть погибший

В Казахстане после падения частей российской ракеты-носителя "Союз" погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что после падения частей ракеты-носителя в казахской степи случился пожар. После пуска ракеты-носителя "Союз 2-1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06" боковые блоки ракеты упали на расстоянии около 50 километров на запад от города Жезказган.

Читайте такжеПосле долгого перерыва Россия вновь запустила "Протон-М"

"Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (+34 градуса, ветер с порывами до 15 м/с) в безлюдной местности произошел степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара погиб водитель автомобиля КАМАЗ, сотрудник предприятия, которое занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Грузовик загорелся в результате сильного порыва ветра.

Отмечается, что ракету запустили 14 июня.