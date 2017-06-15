На аукцион выставлен редкий экземпляр "Майн кампф" с автографом Гитлера

На аукцион в Великобритании выставлен "Майн кампф" в синем матерчатом переплете, изданный в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце, передает Би-би-си. Торги пройдут в аукционном доме Silverwoods в округе Ланкашир.

Читайте такжеВ Германии впервые за 70 лет переиздадут книгу Гитлера «Майн Кампф» Ожидается, что книгу удастся продать не менее, чем за тысячу фунтов (более $1275).

Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Гитлера. "В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу", - заявил Томпсон.

"Майн кампф" ("Моя борьба") была впервые опубликована в 1925 году. В книге изложена политическая идеология Гитлера и его планы на будущее Германии.

Гитлер подписал книгу для бывшего журналиста Би-би-си Питера Кадогана. Он был знаком с Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей Гитлера. Митфорд попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи Кадогана.