Генсек НАТО: украинские политики должны объединиться

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР убежден, что украинские политические силы должны объединиться для осуществления необходимых реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом генсек заявил, открывая заседание комитета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Он отметил, что только таким образом Украина сможет достичь поставленных перед собой целей. При этом генсек НАТО отметил, что страны Альянса готовы и в дальнейшем помогать Украине в осуществлении необходимых реформ.

В свою очередь, в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ отметил, что стратегический курс Украины на евроатлантическую интеграцию остается неизменным.