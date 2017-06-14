"Дорога в Твин Пикс и мир "Игры престолов": турфирма предлагает экскурсии по местам любимых сериалов (фото)

Появляется все больше и больше великолепных сериалов, потому запуск соответствующего туристического маршрута — вопрос времени.

Туристическая компания Black Tomato запустила линию туров Set Jetting, основанную на местах из популярных сериалов, пишет bit.ua.

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Если верить заявлению турфирмы, то «каждый пятый путешественник приехал в то или иное место, потому что увидел его в сериале». Неудивительно, ведь весомая часть их клиентов едут в Исландию, чтобы посетить места из «Игры престолов». Национальный парк Скафтафелл, ледник Ватнайокулл — теперь это объединено в отдельные туры.

«Сюжет истории всегда был неотъемлемым элементом путешествий, которые мы создаем. Неудивительно, что мы наблюдаем рост количества путешественников, вдохновленных телепередачами. Наша компания предлагает клиентам уникальный набор Set Jetting, связав туристов с отрядом скаутов и профессионалов отрасли, чтобы исследовать менее известные места», — объяснил Том Маршант, соучредитель Black Tomato.

Вот несколько мест, в которые предлагает отправиться фирма.

С возвращением на телеэкраны «Твин Пикса» новый тур отправит гостей из Сиэтла в Сноквалми, который служит прототипом вымышленного города культового сериала. Гости смогут исследовать национальные парки и леса штата Вашингтон или прокатиться на воздушном шаре.

Westworld — вымышленный тематический парк сестер Вачовски. Тур отправит путешественников исследовать съемочные площадки и Дикий Запад: Денвер, Колорадо, Моав, Долину монументов и многие другие локации.

Этим летом выйдет новый сезон «Игры престолов», а значит, к побережью Северной Ирландии и ледникам Исландии отправится толпа туристов, чтобы увидеть пейзажи из любимого ТВ-шоу. В экскурсию Black Tomato входят: Белфаст, Мостовая гигантов, Ирландия, ледники Йокульсарлон и долина Тьорсардалур в Исландии.

Гости, желающие посетить локации сериала «Корона» и исследовать жизнь королевы Елизаветы II, отправятся в Лондон, Глениглс в Шотландии и Холькхем (Норфолк).

Кто не хочет почувствовать себя Джудом Лоу в роли его святейшества Папы Пия XIII? Тур откроет перед гостями музеи Ватикана, Сикстинскую капеллу, Рим, Тоскану и Верону.