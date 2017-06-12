В сети опубликовали новые кадры 7 сезона "Игры престолов"

Пользователь новостного сайта Reddit опубликовал несколько новых кадров, взятых из словенского сайта Dnevnik.

На кадрах можно увидеть новых персонажей.

Самым интересным изображеним стало фото Ричарда Дормера, который исполнит роль Берика Дондарриона. Это лорд, которому Нед Старк поручил свершить правосудие над Григором Клиганом. Он умирал множество раз, но каждый раз его воскрешали.

Читайте такжеВ сети появились первые официальные фото с седьмого сезона "Игры престолов"

Как сообщал УНИАН-Таблоид, финал нового сезона сериала "Игры престолов" будет самым длинным эпизодом в истории проекта.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом этого года, вместо привычных для зрителя марта-апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.