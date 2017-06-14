В США в гараже пенсионера нашли картину известного художника, стоимостью $15 миллионов

В США в гараже пенсионера нашли картину американского художника Джексона Поллока, которую считали утерянной, сообщает CNN.

Отмечается, что картина написана гуашью между 1945 и 1949 годами, а ее стоимость может достигать 15 млн долл. Картина будет выставлена на аукционе 20 июня.

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Полотно обнаружили в гараже американского пенсионера родом из Небраски. Друг, который помогал с переездом в приют для пожилых, посоветовал выставить несколько работ, принадлежавших пенсионеру, на торги. Глава аукционного дома Джош Левин, который прибыл в гараж, заподозрил, что одно из произведений может принадлежать кисти Поллока.

Оказалось, что картина принадлежала сводной сестре пенсионера, которая была знакома с художником.

Как сообщал УНИАН ранее, в галерее Айам в Дубае открылась выставка «Уязвимость» сирийского художника Абдаллы Аль Омари. На ней представлены портреты лидеров мировой политики в образе беженцев, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.