"Рэпер, писательница и футболист": названы самые высокооплачиваемые звезды в 2017 году

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2017 года.

Список ТОП-10 самых богатых знаменитостей в текущем году публикует ВВС.

Первое место с доходом в 130 млн долларов занял рэпер Шон "Дидди" Комбс. При этом 47-летний Шон Комбс помимо творческой деятельности владеет в том числе линией одежды Sean John, долей в водочном бренде Ciroc и телесетью Revolt TV. Управляет бизнесом рэпера компания Combs Enterprises. Его состояние оценивают в 820 млн долл.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых артистов заняла певица Бейонсе с доходом 105 млн долларов. В 2016 году певица занимала 34 место в списке. Такой скачок в рейтинге связан с прибылью от ее тура Formation и ее последнего альбома Lemonade. Ее муж рэпер Джей Зи в списке высокооплачиваемых звезд занял 55 место.

Писательница Джоан Роулинг с доходом в 95 млн долларов заняла третье место в списке Forbes. Возвращение писательницы в данный ТОП связано с выходом пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" и фильма "Фантастические звери и где их найти".

Звезда хип-хопа Дрейк поднялся с номера 69 на четвертую позицию с 94 млн долларов, более чем удвоив свое состояние благодаря гастролям и сотрудничеством с такими брендами как Nike, Sprite и Apple. Очевидно, певец не просто так трудился над зарабатыванием капитала, ведь в сентябре 2016 года он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, певице Рианне.

Пятое место в списке досталось Криштиану Роналду - 93 млн долларов. Звезда футбола опустился в рейтинге всего лишь на одну ступень. Роналду имеет линию фирменных продуктов, включая нижнее белье и джинсы, а также пожизненную сделку с Nike. Футболист накануне стал отцом - суррогатная мать родила форварду двойню – девочку Еву и мальчика Матео.

В ТОП-10 также вошли: певец The Weeknd, ведущий и музыкант Говард Стерн, группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон и баскетболист ЛеБрон Джеймс.