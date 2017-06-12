"День России": в Москве задержали уже более 400 участников протестов

В Москве задержали более 400 участников несогласованной акции протеста против коррупции на Тверской улице.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на «ОВД-Инфо».

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В Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга.

Как сообщал УНИАН, в Москве в толпе митингующих кто-то распылил перцовый газ. Полиция при этом оснащена противогазами. В центре Москвы тысячи россиян скандировали "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Задержание сопровождается лозунгами "Позор". Кроме того, в Москве на митинге произошли стычки, в соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками. Тверская перекрыта несколькими рядами полиции.