В Румынии задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу России

В румынской столице Бухаресте арестованы болгарин и румын, которых обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, передает в среду болгарское агентство Novinite.

Гражданин Болгарии Петр Зикулов и румынский военный офицер Флоричел Аким (Floricel Achim) были задержаны в понедельник. Первому предъявлены обвинения в шпионаже, второму в государственной измене. Суд санкционировал их предварительный арест на 29 дней, максимально возможный срок до начала судебного разбирательства. В четверг будет рассмотрена апелляция подозреваемых, в которой они просят отпустить их под подписку о невыезде.

По данным румынского интернет-издания HotNews.ro, Аким уже признался, что продавал румынские военные секреты и получал в зависимости от важности документов суммы в размере "1000 долларов США или меньше". Разведывательная служба Румынии объявила, что офицер находился в разработке с 2005 года. Следствие полагает, что румын передавал документы болгарину, который затем посредством "сложной разведывательной сети" переправлял информацию "государству, не входящему в НАТО".

Между тем Зикулов утверждает, что не причастен к шпионажу, и признается лишь в знакомстве с неким украинским чиновником, который был заинтересован в военной информации. В МИД Болгарии подчеркнули, что Зикулов, владевший консалтинговой фирмой в Бухаресте, действовал по собственной инициативе и никак не связан с болгарским правительством.

Румынские СМИ уже назвали "шпионский скандал" крупнейшим нарушением государственной безопасности страны. Между тем в пресс-релизе Разведывательной службы Румынии не указывается, что проданные Акимом документы предназначались именно России. Ведомство отказалось предоставить подробную информацию, чтобы не навредить расследованию.

Лента.ру