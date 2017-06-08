Neue Zürcher Zeitung: Громкие, бессмысленные и ненужные

Об этом пишет Маркус Хефлигер в статье "Громкие, бессмысленные и ненужные", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Во вторник вечером премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что уже на следующий день после всеобщих выборов в четверг ее правительство намерено разработать дополнительные меры по борьбе с терроризмом – при условии, что они победят на выборах. Мэй многозначительно сказала, что при этом она не будет связывать себя гарантированными правами человека.

Терроризм во время избирательной кампании

Таким наступлением премьер-министр отреагировала на атаку в субботу в Лондоне. Это нападение еще больше, чем два предыдущих, подняло вопрос о том, может ли британское подразделение по борьбе с терроризмом справиться с растущей угрозой, которую представляют джихадисты. Один из трех преступников был известен органам следствия, другой, по крайней мере, должен был быть [известен]. Непривычно, что партия за один день до всеобщих выборов пересмотрела и дополнила свою избирательную программу. Если Мэй казалось, что она находится в обороне, то ее поспешное заявление явно это показало.

Кроме того, реакция отражает кампанию правящих тори в последние недели: твердый тон, шаткое положение. Какие права человека Мэй хочет урезать? Осужденные иностранцы уже сейчас могут быть депортированы из страны. Во всяком случае, большинство подозреваемых в терроризме имеют британский паспорт; Мэй хочет запретить им использовать компьютер? Тогда их будет еще труднее контролировать. Она хочет запретить интернет-компаниям предоставлять шифрование? Результатом будет то, что террористы будут общаться через скрытые лазейки в Интернете.

Так же, как в случае с "брекситом". Предстоящий выход из ЕС был очевидной причиной, почему Тереза Мэй в апреле объявила о досрочных выборах. Ей нужны сильные полномочия для переговоров с Брюсселем, утверждают консерваторы. Считает ли кто-нибудь, что правительства стран ЕС будут больше готовы к уступкам, если Мэй будет располагать не 17 местами в парламенте, а 50 или более? Лозунги о сильном и стабильном лидерстве Мэй не определяют цели переговоров или хотя бы общего видения "брексита" (самой важной темы), но этого нет и у Лейбористской партии.

Дыра в политической середине

Самый популярный комментарий в самом начале дала Бренда, жительница Бристоля. "Что? Снова выборы? Почему Мэй делает это?", - сказала она в микрофон репортера. Всеобщие выборы стали третьими за три года, после выборов 2015 года и референдума о выходе из ЕС год назад. Это ведет к массовому разочарованию, многие наблюдатели ожидают низкую явку. Помимо социологов, политологов, политиков и журналистов эти выборы больше никому не выгодны. Возможно, Мэй хочет исключить скептически настроенных к Европе ястребов из собственных рядов, для этого ей необходимо более внушительное большинство. В настоящее время ничто не указывает на то, что у нее может быть такой мотив.

По мнению многих, избирательная кампания проходила довольно сложно. Программы тори и лейбористов давно так не отличались. Лейбористы хотят национализировать железные дороги и инфраструктуру, ввести налог на богатство, повысить минимальную заработную плату, вернуть профсоюзам устаревшие инструменты власти и отменить плату за обучение, что, в сочетании с государственными кредитами, позволит увеличить количество мест. Это самая радикальная левая программа на протяжении десятилетий.

В вопросе "брексита" и миграции, консерваторы, напротив, заняли крайне правую позицию. Но они поставили под сомнение место левых в политической структуре. Мэй хочет содействовать созданию рабочих мест на предприятиях и ​​регулировать цены на энергоносители. Еще два года назад тори критиковали эти предложения как "марксистские". Дефицит государственного бюджета и содействие предпринимательству почти забыты. Неудивительно, что коммерческие организации, в отличие от предыдущих выборов, воздержались от поддержки партий. Чем громче становились кампании, тем ожесточеннее спорили противники. Тори постоянно указывали на слабое руководство лидера лейбористов Джереми Корбина, в то время как он винил во всех проблемах политику жесткой экономии правительства.

Подъемы и спады в опросах

В начале мая тори прогнозировали победу, "команда Мэй" опережала лейбористов на 20 процентных пунктов. Затем разрыв сократился до 5 пунктов. Мэй допустила несколько серьезных тактических ошибок, она казалась неуклюжей и напряженной. Корбин, напротив, справлялся с задачей. Он, видимо, прошел интенсивную медиа-подготовку и казался очень убедительным. Они молоды, или у них слишком короткая память, если они поверили Корбину, пацифисту, что он протянул руку представителям группировки Хамас или ИПА ради служения миру. На самом деле, он никогда не был медиатором, и выражал солидарность сторонникам политического насилия.

В последние дни, тори вновь немного увеличили разрыв в опросах общественного мнения, но прогнозы отличаются. Парадоксально, что парламентское большинство с менее, чем 40 мандатами, считается неудачей для Мэй, а результат, превышающий 70 мандатов, стал бы триумфом. Первые результаты, как ожидается, появятся в ночь на пятницу.