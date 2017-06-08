В Великобритании явка на парламентских выборах крайне низкая (видео)

Сегодня Великобритания выбирает новый парламент. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По результатам голосования будет определено, кто возглавит правительство. Участки открылись еще в семь утра по местному времени. Впрочем, отдать свой голос британцы не спешат.

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В Великобритании явка на парламентских выборах крайне низкая.

Как сообщалось, на выборах изберут 650 членов парламента. По словам премьер-министра Терезы Мей, провести выборы в июне - это единственный способ обеспечить стабильность перед началом Brexit.