В Великобритании явка на парламентских выборах крайне низкая (видео)

13:28, 08 июня 2017
Мир
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По результатам голосования будет определено, кто возглавит правительство.

Сегодня Великобритания выбирает новый парламент. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По результатам голосования будет определено, кто возглавит правительство. Участки открылись еще в семь утра по местному времени. Впрочем, отдать свой голос британцы не спешат. 

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В Великобритании явка на парламентских выборах крайне низкая.

Как сообщалось, на выборах изберут 650 членов парламента. По словам премьер-министра Терезы Мей, провести выборы в июне - это единственный способ обеспечить стабильность перед началом Brexit. 

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Новость в сюжете: Парламентские выборы в Британии
Теги: #парламентские выборы#Выборы в Британии