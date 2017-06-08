После долгого перерыва Россия снова запустила "Протон-М"

Российская ракета-носитель "Протон-М" после годового перерыва в запусках стартовала с космодрома Байконур с американским спутником Echostar-21, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ России обнаружили дефекты почти во всех двигателях вторых и третьих ступеней ракет "Протон-М""Запуск состоялся в расчетное время без замечаний. Отделение разгонного блока "Бриз-М" со спутником Еchostar-21 было намечено на утро, отделение космического аппарата от "разгонника" ожидается днем", - сказали в Роскосмосе.

Запуск ракеты-носителя планировался на декабрь 2016 года, однако во время подготовки к нему в июне прошлого года были обнаружены отклонения в работе двигателей: тогда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 двигатель второй ступени "Протона" выключился преждевременно.

Как сообщал УНИАН, в январе стало известно, что Роскосмос отзывает все двигатели второй и третьей ступени ракеты-носителя "Протон" производства Воронежского механического завода. Официальный представитель госкорпорации тогда сообщил, что двигатели отозваны для дополнительных испытаний. Наряду с этим в СМИ появилась информация, что причиной космических провалов РФ может быть кража драгметаллов с двигателей "Протон-М". "При сборке двигателей для "Протона-М" по технологии применяются драгметаллы. Проверяется информация об их неиспользовании при сборке нескольких последних экземпляров. Вместо них при строительстве данных типов двигателей могли использоваться более дешевые комплектующие, предназначенные для сборки двигателей других типов носителей, например, разгонных блоков", - сказал знакомый с ходом расследования источник.

В связи с дополнительной проверкой двигателей Воронежского механического завода, пуски несколько раз переносились - сначала на февраль, а потом на март 2017 года. В итоге из-за технических проблем пуск "Протона-М" со спутником связи EchoStar-21 был перенесен на начало июня.