Россия снова собралась строить многоразовую ракету-носитель

Об этом сообщили ТАСС в ЦНИИмаш - головном научном институте "Роскосмоса".

"Для обеспечения конкурентоспособности России на международной арене в области многоразовых средств выведения в "Федеральной космической программе на 2016-2025 годы" в рамках составной части научно-исследовательской работы "Авангард"/"Флагман" запланирован, с привлечением головных конструкторских бюро отрасли, выпуск системного проекта по космическому ракетному комплексу, включающему ракету-носитель с многоразовой первой ступенью и различными схемами ее спасения: ракетодинамической, парашютно-реактивной и крылатой", - сказал представитель ЦНИИмаш.

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По итогам разработки системного проекта, пояснил собеседник агентства, специалисты оценят возможность достижения многоразовой ракетой необходимых характеристик, сроки ее создания и стоимость.

После получения этих данных "будет определен порядок дальнейших работ", включая "натурную отработку технологий спасения первой ступени с использованием летного демонстратора - перспективной ракеты-носителя сверхлегкого класса", уточнил представитель института.

В России уже велись работы по созданию многоразовых космических комплексов. В частности, первая ступень ракеты-носителя "Энергия" (проект "Энергия-Буран") должна была после запуска возвращаться на Землю с помощью парашютов и твердотопливной двигательной установки мягкой посадки. Однако из-за закрытия проекта эти работы так и не были выполнены.

В 2003 году Центр им. Хруничева, выпускающий ракеты "Протон-М" и "Ангара", продемонстрировал полноразмерный макет многоразового ракетного блока "Байкал" для первой ступени ракеты-носителя из семейства "Ангара", однако позже было признано нецелесообразным переходить к этапу практической реализации проекта в металле.

В США уже две частные компании испытали ракеты со стартом и последующей посадкой. Компания Blue Origin провела испытания с одноступенчатой ракетой легкого класса, а SpaceX удалось посадить первую ступень двухступенчатого носителя среднего класса Falcon 9.