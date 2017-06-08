В России ожидают изменения курса Евросоюза в отношении Москвы

В Евросоюзе «созревает ситуация» для изменения курса ЕС в отношении России. Об этом заявил в интервью газете «Известия» российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

"Ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер (термин более корректный, нежели «санкции»), действие которого истекает 31 июля — это так называемые секторальные, или экономические, меры... Ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в Кремле назвали "незаконным" продление санкций ЕС за аннексию Крыма.

6 июня послы стран Европейского Союза согласились продлить санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией. «Послы ЕС договорились направить Совету решение продлить меры, введенные в ответ на аннексию Крыма и Севастополя, еще на один год, до 23 июня 2018 года», - сообщили в Совете ЕС. Решение может быть принято Советом Евросоюза 19 июня.