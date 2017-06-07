Президент США Дональд Трамп пожелал удачи экс-директору ФБР Джеймсу Коми в преддверии слушаний комитета по разведке сената, на которых он выступит, сообщает NBC News.

Такое пожелание американский лидер сказал во время встречи с республиканскими лидерами в конгрессе.

Журналистка спросила президента, какое сообщение он бы хотел передать Коми перед слушаниями в сенате.

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«Я желаю ему удачи», — ответил Трамп и поблагодарил всех присутствующих журналистов.

Ранее сообщалось, что Джеймс Коми выступит на слушаниях комитета по разведке сената 8 июня.

Ожидается, что экс-глава ФБР расскажет, оказывал ли Трамп на него давление с целью прекратить расследование о возможных связях штаба Трампа с Россией и требовал ли Трамп от него прекратить расследование в отношении экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.