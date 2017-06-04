Полиция в Лондоне сделала по террористам около 50 выстрелов, случайно ранив прохожего

Полицейские в Лондоне сделали около 50 выстрелов по террористам, которые осуществляли атаки вчера поздно вечером в центре британской столицы.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил представитель Скотленд-Ярда.

По его словам, стрельбу по преступникам вели восемь полицейских. Они сделали около 50 выстрелов по террористам, убив всех троих. При стрельбе был случайно ранен один прохожий, его ранения не являются тяжелыми, отметил представитель полиции.

Подтверждено, что все трое террористов имели при себе "пояса смертников", однако в них не было взрывчатки. Очевидно, что нападавшие хотели посеять как можно больше паники и растерянности.

Читайте такжеМэй заявила о необходимости борьбы с исламским экстремизмом в Интернете

Подтверждена смерть семи человек, 48 получили ранения, многие из них остаются в больнице, некоторые с "чрезвычайно тяжелыми ранениями".

Специалисты утверждают, что 50 выстрелов со стороны полицейских, которые обучены поражать цели с первого выстрела, – это впечатляющий показатель. Такая интенсивная стрельба, видимо, объясняется тем, что полицейские опасались, что раненые террористы приведут в действие взрывчатку.

Что касается возможных организаторов или причастных к планированию теракта, то представитель полиции заявил, что до сих пор нет свидетельств причастности к теракту кого-либо еще, кроме троих убитых.

Как сообщал УНИАН, поздно ночью 3 июня в центре британской столицы на Лондонском мосту трое нападавших на фургоне сбивали пешеходов, некоторые из них погибли. После этого мужчины бросили авто и напали с ножами на людей. Все трое террористов были ликвидированы. Жертвами терактов стали семь человек, еще 48 пострадали.

По подозрению в причастности к теракту были задержаны 12 человек.