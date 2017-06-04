Полиция арестовала 12 человек в связи с терактами в Лондоне

Полиция арестовала в воскресенье 12 человек в восточном Лондоне в связи с нападением в субботу вечером, в результате которого погибли семь человек и 48 получили ранения.

Об этом сообщила Лондонская полиция в своем заявлении, передает Reuters.

«Сотрудники контртеррористического командования сегодня утром, воскресенье 4 июня, арестовали 12 человек в Баркинге (один из районов Лондона - ред.), в восточной части Лондона, в связи с инцидентами минувшей ночью на Лондонском мосту и в районе рынка Боро. Поиски ряда адресов в Баркинге продолжаются", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы.