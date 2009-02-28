Раскрыты характеристики российских авианосцев нового поколения

Авианосец нового поколения для военно-морского флота России будет атомным, и иметь водоизмещение до 60 тысяч тонн. Об этом заявил РИА Новости руководитель направления гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) вице-адмирал Анатолий Шлемов. Планируется построить минимум три корабля для Северного и Тихоокеанского флотов. В перспективе их количество может быть доведено до шести.

Ученые и конструкторы приступили к работе над моделью будущего корабля, а его облик уже определен. В настоящее время вырабатываются требования, тактико-технические задания, проводятся технические советы, необходимые для начала строительства авианосца нового поколения.

На авианосце должен базироваться новый палубный самолет, который придет на смену Су-33. Это будет самолет пятого поколения с классическим горизонтальным взлетом и посадкой. Кроме этого, корабль получит беспилотные летательные аппараты, разработка которых также началась. Их ведет, в частности, концерн "Вега".

На авианосце не будет крылатых ракет, как это практиковалось на советских и российских авианесущих крейсерах, поскольку он будет выполнять лишь функции по назначению. "Все конструкции корабля должны быть разработаны для базирования и полетов самолетов, которые сами по себе являются носителями ударного оружия", - подчеркнул Анатолий Шлемов.

Место строительства новых авианосцев пока точно не определено. В настоящее время рассматриваются два варианта - Балтийский завод и "Севмаш". Первый имеет опыт строительства гражданских судов водоизмещением до 100 тысяч тонн, а второй строил корабли с атомной энергетической установкой. Как отметил собеседник агентства, "победит самый качественный и менее затратный проект".