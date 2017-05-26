Пентагон сообщил о ликвидации трех главарей "Исламского государства"

За последний месяц международной коалиции во главе с США удалось уничтожить трех высокопоставленных боевиков "Исламского государства" (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона, пишет Тиждень.uа.

Боевики были уничтожены во время операций в Сирии и Ираке. 27 апреля во время авиаудара в городе Маядин в Сирии был уничтожен гражданин Турции Мустафа Гюнеш. В том же районе 11 мая был ликвидирован выходец из Алжира Абу Асим аль-Джазери. Командующий одним из подразделений ИДГАбу Хаттаб аль-Рави был убит 18 мая в городе Эль-Каими в Ираке. Его гражданство в Пентагоне не уточнили.

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Накануне, 25 мая, Пентагон признал, что в результате одного из авиаударов в иракском городе Мосуле погибли более 100 мирных жителей. Авиация коалиции нанесла удар по зданию, где прятались снайперы ИГ, однако у военных не было информации, что в том же здании прятались гражданские.