США признали гибель ста мирных жителей в Мосуле от авиаудара

Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей, передает Би-Би-Си.

По заявлению военных, их целью были два снайпера из ИГ с высокоточным оружием. Однако в результате авиаудара сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в одном из зданий.

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Мирные жители, находившиеся в этом здании, погибли. Один из свидетелей авиаудара на земле говорил, что в здании находились еще 36 безоружных людей, однако командование армии США сказало, что такой информацией не располагает.

Ранее американцы говорили о необходимости этих авиаударов для помощи иракским военным в освобождении Мосула.

Предугадать присутствие мирных жителей в помещении, ставшем целью бомбардировки, было невозможно, объяснили представители военного командования США.

Между тем журналисты утверждают, что число погибших мирных жителей составляет 200 человек.