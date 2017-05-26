"Не дайте им победить": Кэти Перри защитила свою подругу Ариану Гранде, убитую горем после теракта

Американская певица Кэти Перри в четверг, 25 мая, дала концерт в Лондоне и во время него выразила свои соболезнования жертвам, а также поддержала свою подругу Ариану Гранде.

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Звезда обратилась к зрителям с просьбой не дать победить террористам.

"На этой неделе было действительно трудно. Это ужасно. Это было трудно для вас, друзья, и для меня потому что мы все любим музыку", - сказала Кэти Перри, отмечает DailyMail.

"И все, что вы могли бы сделать, чтобы помочь, вы должны это сделать. Если вы не можете ничем помочь - пусть, но вы не должны дать им победить", - сказала Кэти.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, американская певица Ариана Гранде, выступавшая на "Манчестер Арене" в день теракта, отменила остаток своего европейского турне из-за трагедии. Как ни странно, этот поступок не встретил понимания у значительной части ее слушателей. Гранде обвинили в том, что она "прогнулась под террористов",

По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо. В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя. В результате взрыва на концерте в Манчестере погибли 22 человека.