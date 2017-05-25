Макрон призвал Трампа не принимать поспешных решений по Парижскому соглашению об изменении климата - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не принимать поспешных решений относительно климатического соглашения, заключенного в Париже в 2015 году.

Как сообщает сайт телеканала France24, французский лидер сообщил, что его разговор с американским коллегой была "чрезвычайно прямым и очень откровенным".

В то же время Макрон добавил, что эта встреча была "теплой".

Во время разговора Макрон поднял перед Трампом вопросы климатических изменений, так как тот ранее угрожал выйти из Парижской соглашения, которое вступило в силу за четыре дня до избрания его президентом США. Макрон настойчиво призвал Трампа не принимать каких-либо поспешных решений.

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"Я уважаю факт, что он подверг Парижский договор пересмотру", - сказал Макрон позже на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Я желаю, чтобы Соединенные Штаты не принимали никаких поспешных решений", - заявил Макрон.

Президент Франции также сказал, что они с президентом США говорили о сотрудничестве в области безопасности и выразили общее желание о поиске решения кризиса в Сирии.

Как сообщал УНИАН, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам глобальных изменений климата. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди них и Украина.

Соглашение предусматривает обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью сдерживания повышения температуры воздуха на планете до конца XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.