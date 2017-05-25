Протестующие в Бразилии подожгли министерство сельского хозяйства

Власти Бразилии приняли решение привлечь войска для борьбы с беспорядками, возникшими из-за протестов против действующего президента Мишела Темера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Globo.

В течение дня в манифестациях против действующего руководства страны приняли участие порядка 200 тыс. человек. В столице страны, городе Бразилиа, демонстранты устроили беспорядки в районе правительственного квартала.

Они подожгли здания министерств сельского хозяйства, планирования и культуры. Еще несколько министерских зданий получили повреждения. Протестующие разбивали в них окна, выносили и сжигали документы.

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В городе начались столкновения протестующих с полицией, в ходе которых был использован слезоточивый газ и дубинки. Полицейским пришлось оттеснять участников акции с улицы.

Протесты против президента Бразилии Мишела Темера начались на фоне информации о его участии в коррупционных схемах и появления видеозаписи, из которой, как утверждает оппозиция, видно, что Темер пытался подкупить бывшего спикера палаты парламента. 18 мая группа бразильских депутатов подала заявление в парламент о намерении инициировать процедуру импичмента Темера.

В течение нескольких дней после этого по всей стране начались акции протеста, участники которых призывают Темера уйти в отставку.

Напомним, в конце августа прошлого года Сенат Бразилии официально лишил Дилму Руссефф президентского поста без права заниматься политикой до конца 2027 года. Вице-президент Мишел Темер официально утвержден главой государства. 1 сентября 2016 года Темер официально вступил в должность президента.

Процесс импичмента Руссефф стартовал в декабре 2015 года. Требование импичмента связано с коррупцией в бразильской нефтяной компании Petrobras. По версии следствия, руководство Petrobras брало откаты за строительные подряды, а часть полученных нелегально средств направлялась правящей партии.