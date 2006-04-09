Маша Распутина сделала неудачную пластику
13:32, 09 апреля 2006Мир
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Ее постигла участь Оксаны Пушкиной
Недавно Маше Распутина снова посетила пластического хирурга. Видимо решила, что поправленных губ, носа, подбородка и груди маловато для подтверждения в тусовке своего звания "роковая женщина".
На этот раз Распутина надумала убрать мимические морщины с лица. И в результате здорово его попортила. Уколы ботекса принесли ей почти такие же результаты, как и у известной телеведущей Оксаны Пушкиной. На лице появились воспаленные точки - что-то вроде свищей.
И теперь Маша грозится изничтожить врачей, которые делали уколы. Все-таки правильно говорят: красота - страшная сила.
NEWS.rin.ru.
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