Маша Распутина сделала неудачную пластику

Недавно Маше Распутина снова посетила пластического хирурга. Видимо решила, что поправленных губ, носа, подбородка и груди маловато для подтверждения в тусовке своего звания "роковая женщина".

На этот раз Распутина надумала убрать мимические морщины с лица. И в результате здорово его попортила. Уколы ботекса принесли ей почти такие же результаты, как и у известной телеведущей Оксаны Пушкиной. На лице появились воспаленные точки - что-то вроде свищей.

И теперь Маша грозится изничтожить врачей, которые делали уколы. Все-таки правильно говорят: красота - страшная сила.

NEWS.rin.ru.