Кровавый теракт в центре Лондона: полиция арестовала 7 человек
В результате нападения погибли четыре человека, включая нападавшего.
Британская полиция по делу о нападении в центре Лондона арестовала семь человек. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает Русская служба ВВС.
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В Скотленд-Ярде рассказали, что в течение ночи совершили рейды по шести адресам, расследование продолжается в Бирмингеме, Лондоне и других регионах.
"Мы по-прежнему считаем - и это подтверждается нашим расследованием, - что нападавший действовал в одиночку, попав под влияние международного терроризма", - заявили в полиции.
"Можно уверенно сказать, что на данном этапе у нас нет конкретной информации о продолжающейся угрозе общественности", - добавил представитель Скотленд-Ярда.
По последним данным, в результате атаки погибли не пять, а четыре человека, включая нападавшего. Погибшие - полицейский Кит Палмер, а также женщина около 40 лет и мужчина около 50 лет, личности которых в полиции раскрывать не стали.
В больнице находятся 29 пострадавших, семь из них - в критическом состоянии.
Как сообщал УНИАН, днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента. Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.