Президент США Дональд Трамп назвал организаторов теракта в Манчестере "злыми неудачниками". Об этом глава американского государства заявил в Вифлееме во время своей поездки в страны Ближнего Востока, сообщает CNN.

"Так много молодых, красивых и невинных людей, живущих и наслаждающихся своей жизнью, были убиты злыми неудачниками. Я не буду называть их монстрами, потому что им понравился бы этот термин. Они решили бы, что это отличное имя. Я буду называть их теперь неудачниками, потому что это то, кем они являются", - сказал он.

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Трамп также выразил глубочайшие соболезнования жителям города Манчестер после нападения и отметил, что США солидарны с Британией.

Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате взрыва на концерте погибли 22 человека, ранения получили 59. Взрыв произошел поздно вечером 22 мая в концертном зале "Манчестер-Арена". Полиция квалифицировала взрыв как теракт.