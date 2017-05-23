Украинцев среди пострадавших при взрыве в Манчестере нет - МИД

Информация о пострадавших украинцах в результате теракта в Манчестере пока не подтверждается. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

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"По состоянию на 07.20 (по местному времени - УНИАН) информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Манчестере в результате взрыва на концерте погибли 22 человека, ранения получили 59. Взрыв произошел поздно вечером 22 мая в концертном зале "Манчестер-Арена". Полиция квалифицировала взрыв как теракт.