В России против "няш-мяш" Поклонской проведут расследование

Transparency International Russia проведет расследование в отношении "экс-прокурора" оккупированного Крыма "депутата" Госдумы Натальи Поклонской. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Transparency International Russia Илья Шуманов.

Таким образом Шуманов отреагировал на предложение Поклонской относительно проведения антикоррупционное расследование в отношении фонда Алексея Навального и Transparency International.

Как сообщал УНИАН ранее, Тверской суд Москвы приговорил участника акции «Он нам не Димон», актера Юрия Клия - юридическое, обвиняемого в нападении на полицейского, к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Отмечается, что обвинение просило отправить Кулия - юридическое в колонию общего режима на два года. Приговор Кулию стал первым в рамках уголовного дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов 26 марта.