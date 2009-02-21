Российская оппозиция потребовала отставки правительства Путина

Оппозиционное движение "Солидарность" провело митинг с требованиями отставки правительства Владимира ПУТИНА и проведения свободных выборов.

По информации интернет-газеты «Каспаров.ру», на митинг собралось около 400 человек, представляющих движения "Солидарность", Объединенный гражданский фронт (ОГФ), Российский народно-демократический союз (РНДС) экс-премьера Михаила КАСЬЯНОВА, "Оборона", "Смена", московское отделение СПС, "Свободные радикалы" и "ТИГР".

Во время митинга активисты молодежной организации "Россия молодая" попытались устроить провокацию, однако спустя несколько минут они были задержаны сотрудниками милиции. Семь активистов прокремлевского движения забрались на крышу одного из зданий на Чистопрудном бульваре, недалеко от места проведения митинга, и попытались развернуть баннер "Хватит раскачивать лодку".

Акция оппозиции разрешена властями.

Во время акции прозвучал гимн движения – песня Виктора Цоя "Перемен!".

6 февраля "Солидарность" представило собственную антикризисную программу с первоочередной задачей - отправить в отставку правительство России во главе с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ.

Российское либерально-демократическое оппозиционное движение «Объединенное демократическое движение «Солидарность» учреждено 12 декабря 2008 года. Движение отстаивает европейские либеральные и демократические ценности и намерено объединить различные демократические организации.

В качестве главного политического принципа «Солидарности» делегаты учредительного съезда провозгласили отказ от сотрудничества с нынешней властью. Объединенное демократическое движение ставит целью приход к власти. Программа движения — проект «300 шагов к свободе».

Главными организаторами «Солидарности» и разработчиками ее идеологии являются Гарри КАСПАРОВ, Владимир МИЛОВ, Борис НЕМЦОВ, Илья ЯШИН и Владлен МАКСИМОВ. Организаторы не исключают преобразования движения в партию.