Хезболла заявила, что сегодня не стреляла по Израилю

Ливанская радикальная группировка "Хезболла" заявила о непричастности к сегодняшнему инциденту с пусками ракет в сторону Израиля. Как сообщает арабский телеканал Al-Jazeera, представители "Хезболлы" заявили, что "когда они что-то делают, то всегда берут за это ответственность". К ракетным атакам на Израиль могут быть причастны небольшие палестинские или ливанские группировки, отмечает телеканал.

Ранее сегодня в сторону Израиля с юга Ливана были выпущены две ракеты. Одна из них разорвалась в северном районе Израиля, ранения получила местная жительница. Израиль в ответ открыл артиллерийский огонь, выпустив не менее 6 снарядов по приграничным населенным пунктам Эль-Хания и Эль-Мансури, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Сегодняшний обстрел израильских территорий с юга Ливана стал уже третьим подобным инцидентом со времени военной операции Израиля в секторе Газа, которая длилась с 27 декабря 2008 г. по 18 января 2009 г.