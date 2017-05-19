В Милане исламист, вооруженный ножом, напал на военнослужащих

В пятницу, 19 мая, на железнодорожном вокзале в Милане было совершено вооруженное нападение на двух военнослужащих и офицера полиции.

Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на Libero Quotidiano, 20-летний Исмаил Томмазо Бен Йосеф Хосни ответил отказом на требование сотрудников службы безопасности предъявить документы, а затем напал на них с ножом.

В результате нападения двое военнослужащих и офицер полиции получили ранения. Они находятся в больнице, медики считают, что полученные ими ранения не представляют опасности для жизни. Нападавший задержан.

Исмаил Томмазо Бен Йосеф Хосни известен полиции как наркодилер, в последнее время примкнувший к группе радикальных исламистов. Мать Хосни – итальянка, отец – уроженец Туниса.