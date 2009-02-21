США засекретили военный бюджет 2010 года

Администрация Белого дома отдала распоряжение военному ведомству США обязать чиновников не разглашать подробные сведения об оборонном бюджете страны на 2010 год. В копии "соглашения о неразглашении информации", которая попала в распоряжение Defense News, говорится, что для успешной и правильной реализации планов оборонного бюджета к нему необходимо применить правило "строгой конфиденциальности".

Запрет на разглашение сведений, по данным издания, коснется некоторых деталей и объемов финансирования программ Пентагона в 2010 году, а также дополнительных запросов на изменение статей расходов, которые могут поступить в текущем финансовом году. Чиновники военного министерства должны взять на себя письменное обязательство не разглашать эту информацию третьим лицам, за исключением тех, которые тем или иным образом задействованы в этой работе и имеют право на получение соответствующих сведений.

В последнее время к формированию военного бюджета США приковано пристальное внимание не только американских, но и зарубежных СМИ. В этом году его подготовка существенно затянулась из-за смены власти в Белом доме.

Многие эксперты и представители американских властей уже высказали свое мнение по поводу изменений, которые ожидают Пентагон. Так, по некоторым сведениям, сокращение финансирования может повлечь крах некоторых дорогостоящих программ вооружения, против чего выступают некоторые высокопоставленные военные и представители оборонной промышленности страны, развернувшие рекламную компанию в поддержку программ перевооружения.

Тем не менее, как уточняет Defense News, ориентировочный размер бюджета Пентагона на 2010 год составит около 537 миллиардов долларов. Это примерно на 50 миллиардов меньше, чем планировала администрация Джорджа Буша, и на 24 миллиарда больше, чем бюджет 2009 года. Ранее американский военный аналитик Лорен Томсон высказал предположение, что Белый дом постарается сократить планируемые расходы примерно на 17 миллиардов долларов, а его объем составит примерно 524 миллиарда долларов.

Лента.ру