Грузия перенесла переговоры с Россией по ВТО

Очередной раунд многосторонних переговоров по вступлению России в ВТО отложен на неопределенный срок из-за позиции грузинской делегации. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители Грузии заявили, что по-прежнему остается ряд неразрешенных вопросов в отношениях между двумя странами. В частности, Россия запретила ввоз грузинской продукции, в том числе вин, минеральных вод и ряда сельскохозяйственных продуктов. Кроме того, представитель Грузии подчеркнул, что недавние экономические санкции практически означают экономическую блокаду Грузии со стороны России.

До конфликта с Грузией России, для того чтобы вступить в ВТО, оставалось подписать только двустороннее соглашение с США. Однако грузинское правительство еще в середине июля заявило, что отзывает свою подпись под договоренностью с Россией. А в начале октября отношения между двумя странами ухудшились настолько, что Россия объявила о приостановке транспортного и почтового сообщения с Грузией. Одновременно в Москве начались проверки фирм, принадлежащих выходцам из Грузии.

Россия пытается вступить в ВТО с 1994 года. По условиям организации, каждый новый член ВТО должен подписать двусторонние соглашения со всеми членами торгового клуба.

Лента.ру