Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа и аннулирует ордер на арест – СМИ

Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которое сам он называл политическим.

Об этом сообщает ВВС.

Подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, которая состоится в ближайшее время.

Ассанж, находившийся на момент возбуждения дела в Великобритании, утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут выдать оттуда в США.

В связи с этим с 2012 года он не покидал территорию посольства Эквадора в центре Лондона.

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Как сообщал УНИАН, сайт WikiLeaks под руководством Ассанжа получил скандальную известность после публикации секретных донесений Пентагона, Государственного департамента и других государственных учреждений США.

Ассанж неоднократно заявлял, что экстрадиция в Швецию - это лишь предлог для последующей депортации в США и что американцы собираются судить его за причинение ущерба национальной безопасности страны. Правительство Эквадора предоставило Ассанджу политическое убежище, однако он не может им воспользоваться, поскольку будет арестован полицией сразу же после того, как покинет здание посольства и выйдет на улицу.