Генсек НАТО: мы пробуем стимулировать украинскую власть...

Министры обороны стран-членов НАТО призвали Украину, невзирая на экономический кризис, обеспечить финансирование военных реформ, которые должны приблизить страну к интеграции с Альянсом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР в пятницу в Кракове.

«Министры призвали Украину прилагать необходимые усилия, в том числе за счет соответствующего ресурсного обеспечения, как бы это ни было сложно, поскольку неэффективная и неадекватная поддержка оборонного сектора в перспективе обойдется намного дороже», - сказал Я.СХЕФФЕР после заседания Украина-НАТО, состоявшегося в рамках неформального саммита министров обороны стран НАТО.

Он сказал, что министры, которые сегодня обсуждали реализацию реформ в Украине в рамках совместной комиссии, «с пониманием» отнеслись к ситуации, в которой оказалась страна из-за мирового экономического кризиса.

Я.СХЕФФЕР добавил, что НАТО на заседании продолжила обсуждение первого годового плана реформ для Украины, который, по его словам, пока не готов.

«Мы пытаемся стимулировать украинскую власть продолжить его подготовку», - сказал генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, Я.СХЕФФЕР на двухдневном неформальном саммите НАТО, который начался 19 февраля в Кракове, в очередной раз подтвердил готовность Альянса помогать Украине внедрять реформы, необходимые для интеграции с блоком.

Справка УНИАН. На потребности армии государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено только 0,85% ВВП при необходимых 2%.

По данным министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, в соответствии с утвержденным Верховной Радой государственным бюджетом на 2009 год, на потребности Вооруженных Сил Украины запланировано выделить финансирование в размере 7,4 млрд. грн. по общему фонду и 4,2 млрд. грн. – по специальному.

В эфире “5-го канала” Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что нынешней элите скоро придется отвечать перед народом за состояние безопасности государства.