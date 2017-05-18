Команда Трампа узнала о расследовании против Флинна до его назначения - NYT

Переходная команда президента США Дональда Трампа знала о расследовании в отношении бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна до его назначения на должность, передает The New York Times.

Отмечается, что Флинн 4 января сообщил нынешнему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану о том, что против него ведется расследование за работу лоббистом в Турции.

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При этом он был назначен на должность советника президента США по национальной безопасности после инаугурации Трампа 20 января.

Ранее сообщалось, что в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с Джеймсом Коми, который на тот момент был директором ФБР, попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.