Канал общения с Пхеньяном должен быть вновь открыт - Сеул

Канал общения с Пхеньяном должен быть вновь открыт. Об этом заявил официальный представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Дук Хон, передает Reuters.

«Наша базовая позиция состоит в том, что канал коммуникации между Южной и Северной Кореей должен быть вновь открыт. Министерство объединения рассматривало различные варианты, однако конкретных решений пока принято не было», — сказал он.

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По его словам, южнокорейские власти ежедневно навещают Пханмунджом, расположенный на границе двух государств, чтобы проверить наличие какой-либо ответной реакции от Пхеньяна.

Ранее новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о том, что он готов посетить Северную Корею.