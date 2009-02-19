Газпром надеется извлечь выгоду из либерализации энергорынка Европы

"Газпром" видит для себя новые возможности в связи с либерализацией европейского энергетического рынка и намерен с выгодой их использовать, заявил глава компании Алексей Миллер, выступая на совещании под председательством президента РФ в Южно-Сахалинске.

"В сфере поставок природного газа мы по-прежнему делаем ставку на долгосрочные контракты с привязкой к ценам на нефтепродукты... Одновременно "Газпром" намерен с выгодой для себя использовать новые возможности, которые открываются вследствие либерализации, в частности, европейского энергетического рынка", - сказал глава компании.

По его словам, "Газпром" создает законченные цепочки от добычи, производства до транспортировки и сбыта, при этом базируется не только на российскую ресурсную базу, но и на ресурсную базу за рубежом.

"Стратегия "Газпрома" строится на диверсификации транспортных маршрутов, поставок газа на экспортные рынки и диверсификации наших конечных продуктов", - сказал Миллер.

Примером этого может служить проект "Сахалин-2", отметил он.

"Мы стали производителями сжиженного природного газа", - сказал глава "Газпрома". По его словам, таким образом компания диверсифицирует не только свою продукцию, но и рынки.

"На пространстве бывшего СССР мы практически завершили переход на рыночные принципы ценообразования и, таким образом, единые, прозрачные подходы к формированию цены для ближнего и дальнего зарубежья стали основой нашей экспортной политики", - сообщил Миллер.

РИА "Новости"