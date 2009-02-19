Эксперт: наши политические элиты считают ЕС панацеей

Отказ Европейского Союза предоставить Украине четкую перспективу членства должен отрезвить украинских политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества (Киев) Виталий КУЛИК выступая на заседании круглого стола в Москве на тему: "Путь Украины в Европу. Взгляд из России", организованном ИАЦ МГУ совместно с УНИАН.

«Отчасти наши политические элиты считают ЕС панацеей от всех проблем украинской экономики, политической системы, социальной сферы», - сказал В.КУЛИК, добавив, что политическая элита создала для общества некий «гламурный» образ европейского пространства, где нет никаких проблем.

В то же время он подчеркнул, что ЕС предлагает Украине не перспективу членства, а всего лишь ассоциированное соседство.

По мнению эксперта, такое отношение Евросоюза должно подействовать на украинских политиков отрезвляюще, но этого не происходит.

В.КУЛИК также считает, что в ЕС нет понимания, что делать в будущем с Украиной.

«Политика соседства – это попытка отложить решение украинского вопроса лет на 10-15 или даже 20», - сказал он.

Эксперт отметил, что это связано не только с украинской внутриполитической нестабильностью, но и с тем, что последняя волна расширения создала в ЕС массу проблем.

«ЕС оказался не готов к этим вызовам, и сейчас концентрирует внимание на решении своих внутренних проблем», - сказал В.КУЛИК.