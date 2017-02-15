Почти половина россиян с "восторгом", "уважением" и "симпатией" относятся к тирану Сталину - опрос

В России количество граждан, которые симпатизируют диктатору Иосифу Сталину побила исторический максимум за 16 лет. Об этом свидетельствуют данные соответствующего опроса «Левада центра», передает РБК.

Отмечается, что к Сталину с «восторгом», «уважением» и «симпатией» относятся 46% опрошенных россиян.

В то же время, россияне стали лучше относиться к Леонида Брежнева - за 11 лет с 39 до 47 %. Улучшили отношение жители РФ и к Владимиру Путину - с 76 до 83 %.

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Больше всего россияне недолюбливают Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и Никиту Хрущев.

Как сообщал УНИАН ранее, большинство россиян "плохо" и "очень плохо" относятся к Украине, при этом не считая ее "заграницей" - опрос в то же Время "заграницей" большинство россиян не считают и Беларусь.