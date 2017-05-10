Покоривший сеть певец PSY нашел замену танцам в стиле Gangnam Style, выпустив два новых "вирусных" клипа (видео)

Южнокорейский певец, автор хита «Gangnam Style»Psy выпустил два новых видеоклипа на песни «NewFace» и «I Luv It».

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Оба клипа были представлены в сети 10 мая 2017 года. В них артист демонстрирует подборку новых необычных танцев своего авторства. В первом клипе он использует странные телодвижения, чтобы заинтересовать симпатичную девушку, во втором же – просто танцует с шоу-балетом на фоне то и дело сменяющихся локаций и декораций из компьютерной графики.

Обе песни вошли в новый, восьмой альбом под названием «4х2=8», который Psy выпустил к выборам президента Южной Кореи.

Суммарно клипы уже набрали около миллиона просмотров на YouTube в первые же сутки после премьеры и, возможно, сумеют повторить успех предыдущего ролика «Daddy», собравшего в первые сутки 3,5 млн просмотров.

Рэпер PSY прославился в 2012 году клипом на песню «Gangnam Style», который стал самым просматриваемым роликом в истории YouTube: на данный момент его посмотрели более 3 млрд раз. Певцу уже приходилось выступать перед высокопоставленными людьми. В декабре 2012 года PSY выступил на Рождественском концерте в Вашингтоне, среди зрителей которого был президент США Барак Обама. До этого, в октябре, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун признал, что рэпер обошел его по популярности, став самым известным гражданином Южной Кореи в мире. Пан Ги Мун исполнил вместе с PSY несколько движений из танца «Gangnam Style».