ИГИЛ заявил о казни российского офицера в Сирии и показал видео
Видеоролик на русском языке продолжительностью 12 минут выпустили на 9 мая.
Об этом сообщает издание Reuters.
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Видеоролик на русском языке продолжительностью 12 минут выпустили на 9 мая, в день, когда Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией.
На видео видно, как мужчина, одетый в черную одежду, стоит на коленях посреди пустыни и призывает других российских агентов показаться.
"Этот идиот поверил обещаниям своего государства относительно того, что она не откажется от него, если его возьмут в плен", - говорит человек сам о себе перед тем, как один из боевиков отрезает его голову ножом.
Пока неизвестно, является ли это видео подлинным. Российское министерство обороны и ФСБ до сих пор не прокомментировали это заявление террористов.