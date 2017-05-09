ИГИЛ заявил о казни российского офицера в Сирии и показал видео

Террористы "Исламского государства" выпустили видео, показывающее обезглавливание российского офицера разведки, которого захватили в Сирии.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Видеоролик на русском языке продолжительностью 12 минут выпустили на 9 мая, в день, когда Россия празднует годовщину победы над нацистской Германией.

На видео видно, как мужчина, одетый в черную одежду, стоит на коленях посреди пустыни и призывает других российских агентов показаться.

"Этот идиот поверил обещаниям своего государства относительно того, что она не откажется от него, если его возьмут в плен", - говорит человек сам о себе перед тем, как один из боевиков отрезает его голову ножом.

Пока неизвестно, является ли это видео подлинным. Российское министерство обороны и ФСБ до сих пор не прокомментировали это заявление террористов.