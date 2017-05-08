В Великобритании 12-летняя школьница побила рекорд Хокинга и Эйнштейна по уровню IQ

12-летняя школьница из графства Чешир (Великобритания) Раджгаури Павар, родом из Индии, набрала 162 балла на тестировании коэффициента интеллекта. Девочка показал результат выше, чем у знаменитых ученых и теоретиков Стивена Хокинга или Альберта Эйнштейна. Об этом сообщает британская газета The Independent.

По данным издания, результат Раджгаури Павар является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет. IQ-тест проходил в Манчестере в прошлом месяце.

Отметка теста на коэффициент интеллекта для "гениев" установлена на 140 пунктах. При этом IQ известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга оценивается в 160 баллов.

После такого высокого результата теста, девочка оказалась среди того 1% людей, которые сдают тесты с максимальной оценкой.

Как отмечает газета The Times of India, после объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

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«Я немного нервничала перед тестом, но все было в порядке, и я очень рад, что все так хорошо», - сказала госпожа Павар в интервью The Times of India.