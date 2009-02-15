Ракетоносец ВМС США столкнулся с японским судном

Военный корабль ВМС США столкнулся с японским прогулочным судном в порту Йокосука к югу от Токио, сообщает ресурс NavyTimes со ссылкой на представителей японской береговой охраны.

Известно, что японское судно стояло на якоре, на борту его четверо мужчин ловили рыбу. Предположительно, судно столкнулось с американским ракетоносцем Lassen.

В результате инцидента никто не пострадал.

Газета.ру