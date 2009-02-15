Ракетоносец ВМС США столкнулся с японским судном

19:58, 15 февраля 2009
Мир
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Четверо мужчин ловили рыбу...

Военный корабль ВМС США столкнулся с японским прогулочным судном в порту Йокосука к югу от Токио, сообщает ресурс NavyTimes со ссылкой на представителей японской береговой охраны.

Известно, что японское судно стояло на якоре, на борту его четверо мужчин ловили рыбу. Предположительно, судно столкнулось с американским ракетоносцем Lassen.

В результате инцидента никто не пострадал. 

Газета.ру

 

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